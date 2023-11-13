Санду: Решение Конституционного суда не меняет оценку деятельности бывшего генерального прокурора

Решение Конституционного суда, признавшего неконституционной статью, на основании которой был оценен Александр Стояногло, "относится к тому, чего больше не существует", заявила глава государства Майя Санду в эфире передачи "360 градусов" на Радио Молдова.
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