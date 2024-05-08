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Президент "Динамо" Гаджиев: "Зенит" не станет чемпионом, если снизит уровень

Президент "Динамо" Гаджиев: "Зенит" не станет чемпионом, если снизит уровень

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев в интервью Vprognoze после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежского "Факела" и петербургского "Зенита" заявил, что действующие чемпионы страны могут сложить свои полномочия.

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