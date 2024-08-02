РАССВЕТ СВАРОЖИЙ глазами физиков

Мы живём с Вами в величайшее время Рассвета Сварожьего – это время, когда ум человека начинает просыпаться, и всё больше и больше людей задумываются над такими вещами: кто мы, куда идём, чего пришли на Землю-Матушку, что здесь должны сделать и оставить после себя и тому подобное.