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Велемудр. Мир тесен.

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РАССВЕТ СВАРОЖИЙ глазами физиков

РАССВЕТ СВАРОЖИЙ глазами физиков

Мы живём с Вами в величайшее время Рассвета Сварожьего – это время, когда ум человека начинает просыпаться, и всё больше и больше людей задумываются над такими вещами: кто мы, куда идём, чего пришли на Землю-Матушку, что здесь должны сделать и оставить после себя и тому подобное.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Рассвет Сварога ознаменовался началом новой эпохи Волка. Чертог Волка находится под покровительством могущественного Бога Велеса, одного из Вышних славянских Богов. Волка недаром называют санитаром природы. В этот период пройдут масштабные процессы очищения от всего темного.
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