Сенатор Волошин: 5 тыс. молодых людей и детей стали жертвами украинской агрессии в ДНР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 4-5 тыс. молодых людей и детей, по предварительным оценкам, пострадали или погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике с 2022 года.