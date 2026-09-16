Сенатор Волошин: 5 тыс. молодых людей и детей стали жертвами украинской агрессии в ДНР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 4-5 тыс. молодых людей и детей, по предварительным оценкам, пострадали или погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике с 2022 года.
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