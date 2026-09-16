НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Сенатор Волошин: 5 тыс. молодых людей и детей стали жертвами украинской агрессии в ДНР

Сенатор Волошин: 5 тыс. молодых людей и детей стали жертвами украинской агрессии в ДНР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 4-5 тыс. молодых людей и детей, по предварительным оценкам, пострадали или погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике с 2022 года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым