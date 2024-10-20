В Ненецком автономном округе планируют построить фармацевтическое предприятие

18 октября 2024 года губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный и заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов провели рабочую встречу, на которой обсудили перспективы экономического развития региона.
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