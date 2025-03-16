Россиянам дали советы, как защититься от мошенничества с сим-картами

Заместитель министра цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов в беседе с RT рассказал, что новая мошенническая схема с сим-картами основана на манипуляции с USSD-кодами — специальными командами, которые используются для управления услугами мобильного оператора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии