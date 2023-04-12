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Спецпредставитель Госдепартамента Рубин: США хотят, чтобы российские СМИ закрылись по всему миру

Спецпредставитель Госдепартамента Рубин: США хотят, чтобы российские СМИ закрылись по всему миру

Вашингтон хочет, чтобы российские средства массовой информации закрылись по всему миру. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступил Джеймс Рубин, специальный представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

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