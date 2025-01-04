Готовьтесь к свадьбе: девушки этого знака зодиака наверняка выйдут замуж в 2025 году Алёна Юрьева2025 год обещает быть насыщенным на романтические события и свадебные торжества! По словам астролога Эвана Натаниэля Грима, представительницы одного знака зодиака особенно выделятся в этом году и окажутся в самом эпицентре любовных историй.