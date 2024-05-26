Оказывается, при отказе от труда мигрантов во многих сферах регион может занимать первое место по развитию.
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Оказывается, при отказе от труда мигрантов во многих сферах регион может занимать первое место по развитию.