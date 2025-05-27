Кубань работает над сохранением виноградопригодных земель в реестре

Виноградопригодные земли должны быть внесены в федеральный реестр, чтобы сохранить их сельскохозяйственное предназначение, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании коллегии Минсельхоза России, которое проходило под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева.
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