Кубань работает над сохранением виноградопригодных земель в реестре

Виноградопригодные земли должны быть внесены в федеральный реестр, чтобы сохранить их сельскохозяйственное предназначение, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании коллегии Минсельхоза России, которое проходило под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева.