В Смоленске окончено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в краже 270 000 рублей

Отделом № 1 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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