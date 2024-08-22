Индийский пророк сделал предсказание о России и мире в 2025 году — всё утихнет весной

Аджай Бхамби появился в студии ток-шоу Андрея Малахова. Аджай Бхамби Кадр из видеоИзвестный индийский пророк Аджай Бхамби появился в студии программы Андрея Малахова и рассказал, что ждет Россию и весь остальной мир в 2025 году.