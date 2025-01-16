Цена и риски: какие изменения в системе автострахования произошли в 2025 году

В Банке России считают, что базовые тарифы на ОСАГО в 2025 году принципиально не изменятся. В свою очередь, Российский союз автостраховщиков (РСА) не исключает удорожания полисов вслед за увеличением стоимости запчастей.
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