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Цена и риски: какие изменения в системе автострахования произошли в 2025 году

Цена и риски: какие изменения в системе автострахования произошли в 2025 году

В Банке России считают, что базовые тарифы на ОСАГО в 2025 году принципиально не изменятся. В свою очередь, Российский союз автостраховщиков (РСА) не исключает удорожания полисов вслед за увеличением стоимости запчастей.

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