Бывший «ангел» Victoria's Secret стала матерью

Шведская топ-модель Эльза Хоск стала матерью во второй раз. Об этом манекенщица сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), опубликовал фото новорожденной дочери.
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