13 декабря пионерская команда из числа активистов ОО ´БРПО´ ГУО ´Михалёвская средняя школа Бобруйского района´ приняла участие в районном туре областного этапа республиканской интеллектуально-развлекательной игры ´Пионерский квиз´.
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