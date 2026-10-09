Губернатор Хабаровска объявил о запуске новой ТЭЦ летом 2027 года

Летом 2027 года в Хабаровске состоится запуск новой экологичной ТЭЦ-4, которая заменит ТЭЦ-1 и обеспечит половину города теплом.
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