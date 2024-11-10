Песков предложил оценивать Трампа по реализации его предвыборных обещаний

Одержавший победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп менее предсказуем, чем действующий лидер страны Джо Байден и проигравшая выборы кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
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