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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Турции. «Галатасарай» встретится с «Бурсаспором»

«Галатасарай» сыграет с «Бурсаспором». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд:  Бахчешехир – 3-0, Анадолу Эфес – 3-0, Тюрк Телеком – 3-0, Керфез – 2-1, Фенербахче – 2-1, Эсенлер Эрокспор – 2-1, Трабзонспор – 2-1, Галатасарай – 1-1, Меркезефенди – 1-2, Бешикташ – 1-2, Петким Спор – 1-2, Тофаш – 1-2, Каршияка – 1-2, Бордо – 0-3, Бурсаспор – 0-2, Чайырова – 0-3.

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