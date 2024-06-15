Спрос на займы для обслуживания машины в Новосибирске вырос в 1,5 раза

Доля заявок на займы с целью покрыть автомобильные расходы за первые пять месяцев 2024 года выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на гендиректора Moneyman Александра Пустовита.