Исследователи нашли ген, который может замедлять некоторые процессы старения на клеточном уровне. В экспериментах на пожилых мышах активация SRSF1 помогла животным дольше сохранять физическое состояние и увеличила медианную продолжительность их жизни на 14 процентов.