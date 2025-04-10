В Казани из-за аварии на улице Аделя Кутуя несколько домов останутся без воды

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал» В столице Татарстана из-за аварии на ветхом водопроводе 1980 года постройки, случившейся на пересечении улиц Аделя Кутуя и Шуртыгина, несколько зданий как минимум до ночи останутся без воды.