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Из грязи в князи: звезды, которые победили бедность и добились успеха

Из грязи в князи: звезды, которые победили бедность и добились успеха

Тяжелое материальное положение не стало поводом отказываться от мечты. Вера Брежнева ИнстаграмВера Брежнева Для этих звезд успех стать особенно ценной наградой, ведь он открыл множество возможностей, которых у них не было в детстве и юности.

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