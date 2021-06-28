Из грязи в князи: звезды, которые победили бедность и добились успеха

Тяжелое материальное положение не стало поводом отказываться от мечты. Вера Брежнева ИнстаграмВера Брежнева Для этих звезд успех стать особенно ценной наградой, ведь он открыл множество возможностей, которых у них не было в детстве и юности.
Тяжелое материальное положение не стало поводом отказываться от мечты. Вера Брежнева ИнстаграмВера Брежнева Для этих звезд успех стать особенно ценной наградой, ведь он открыл множество возможностей, которых у них не было в детстве и юности.
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