Дилетант о политике Даже и не знаю, какие тут можно подобрать слова - с моим-то образованием и интеллектом - но теперь хотя бы стало понятно, почему мне понравился новогодний стеб "Иван Васильевич меняет все".
Электорат Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сиропчик Микульский
Песков, Набиуллина, Хуснуллин, Нарусова и т.д.
Ответить
14 час.
Кошмар
Список какой-то странный... Не думаю, что это окружение Путина... И что, эти люди пишут неграмотно? Доказательства в студию...
Ответить
13 час.
Виталий Чуваев
"Элиту" надо менять на настоящих патриотов, которые сейчас на СВО. Обучить можно любым профессиям. Невозможно лишь обучить ЛЮБВИ, Прощению, Благодарности, Справедливости, Вере, ПАТРИОТИЗМУ... Патриотом можно притвориться в любом возрасте, но настоящая любовь к Родине растёт и крепнет в ДУШЕ человека всю его жизнь. Какое окружение, такое и воспитание, такой и патриотизм. У сытой обожравшейся российской псевдоэлиты на поколения вперёд главная любовь - "Золотой Телец". Эта любовь у них настоящая, до смерти Ради этой любви они берут миллионные взятки, рискуя своими высокими должностями и свободой. Офицеры, прошедшие СВО - самая лучшая замена нынешней обнаглевший "элиты". Их только нужно немного поднатаскать в ВУЗах, (можно заочно, параллельно с работой на руководящей должности, как это было после ВОВ 1941-1945г.г), премудростям управленческой работы и народ полюбит не только свою Родину, но и своё ГОСУДАРСТВО...!!! Ведь лицо государства для каждого человека - ЧИНОВНИКИ...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии