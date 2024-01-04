Электорат Путина

Виталий Чуваев

"Элиту" надо менять на настоящих патриотов, которые сейчас на СВО. Обучить можно любым профессиям. Невозможно лишь обучить ЛЮБВИ, Прощению, Благодарности, Справедливости, Вере, ПАТРИОТИЗМУ... Патриотом можно притвориться в любом возрасте, но настоящая любовь к Родине растёт и крепнет в ДУШЕ человека всю его жизнь. Какое окружение, такое и воспитание, такой и патриотизм. У сытой обожравшейся российской псевдоэлиты на поколения вперёд главная любовь - "Золотой Телец". Эта любовь у них настоящая, до смерти Ради этой любви они берут миллионные взятки, рискуя своими высокими должностями и свободой. Офицеры, прошедшие СВО - самая лучшая замена нынешней обнаглевший "элиты". Их только нужно немного поднатаскать в ВУЗах, (можно заочно, параллельно с работой на руководящей должности, как это было после ВОВ 1941-1945г.г), премудростям управленческой работы и народ полюбит не только свою Родину, но и своё ГОСУДАРСТВО...!!! Ведь лицо государства для каждого человека - ЧИНОВНИКИ...