Театр абсурда
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Театр абсурда

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Электорат Путина

Электорат Путина

Дилетант о политике Даже и не знаю, какие тут можно подобрать слова - с моим-то образованием и интеллектом - но теперь хотя бы стало понятно, почему мне понравился новогодний стеб "Иван Васильевич меняет все".

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Комментарии
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Сиропчик Микульский
Песков, Набиуллина, Хуснуллин, Нарусова и т.д.
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14 час.
Кошмар
Список какой-то странный...  Не думаю, что это окружение  Путина... И что, эти люди пишут неграмотно? Доказательства  в студию...
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13 час.
Виталий Чуваев
&quot;Элиту&quot; надо менять на настоящих патриотов, которые сейчас на СВО. Обучить можно любым профессиям. Невозможно лишь обучить ЛЮБВИ, Прощению, Благодарности, Справедливости, Вере, ПАТРИОТИЗМУ...   Патриотом можно притвориться в любом возрасте, но настоящая любовь к Родине растёт и крепнет в ДУШЕ человека всю его жизнь. Какое окружение, такое и воспитание, такой и патриотизм.  У сытой обожравшейся российской псевдоэлиты на поколения вперёд главная любовь - &quot;Золотой Телец&quot;. Эта любовь у них настоящая, до смерти Ради этой любви они берут миллионные взятки, рискуя своими высокими должностями и свободой.  Офицеры, прошедшие СВО - самая лучшая замена нынешней обнаглевший &quot;элиты&quot;. Их только нужно немного поднатаскать в ВУЗах, (можно заочно, параллельно с работой на руководящей должности, как это было после ВОВ 1941-1945г.г), премудростям управленческой работы и народ полюбит не только свою Родину, но и своё ГОСУДАРСТВО...!!!   Ведь лицо государства для каждого человека - ЧИНОВНИКИ...
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11 час.

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