Мишустин: Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Россия с 2026 года перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает Telegram-канал российского кабмина.
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