В Приморском крае с начала года доля инвестиций в ПИФы акций выросла на 56%, а их объем по состоянию на июль 2021 года превышает 480 млн рублей.
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