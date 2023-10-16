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Замоталась и забыла про день рождения мужа

Замоталась и забыла про день рождения мужа

А он после этого демонстративно не поздравил жену с ее датой — Нашей дочке восемь месяцев, и вот период, что ли, такой был, что пару недель она была просто неуправляемая! – рассказывает двадцатидевятилетняя Арина.

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