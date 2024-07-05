Экипаж этой Британской военной техники не подозревал о том, что ее представят на выставке в Москве

2 дня назад 160 прочитали Выделяя многочисленные пакеты "военной помощи" украинской армии, страны Европейского союза рассчитывали на устрашение, упаднические настроения в рядах вооруженных сил РФ и, конечно же, посеять сомнения и дестабилизировать наших сограждан.
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