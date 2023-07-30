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Формула-2. Бельгия. Дуэн выиграл 2-ю гонку с 11-го места, Пуршер стал 2-м и возглавил чемпионат после схода Вести до старта, у Фиттипальди 2 подиума за уик-энд

Формула-2. Бельгия. Дуэн выиграл 2-ю гонку с 11-го места, Пуршер стал 2-м и возглавил чемпионат после схода Вести до старта, у Фиттипальди 2 подиума за уик-энд

Пилот «Виртуози» Джек Дуэн одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Спа. Вторым финишировал гонщик «АРТ» Тео Пуршер, третьим стал Энцо Фиттипальди из «Карлина».

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