Погода в Новосибирске, приметы и запреты в день Трифона и Пелагеи 21 октября

21 октября в народном календаре считается днем Трифона и Пелагеи (Пелагии), в честь двух святых: Трифона Вятского, который в XVI веке основал Вятский Успенский монастырь, а также Пелагии Антиохийской, жившей в III веке.
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