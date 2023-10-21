Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

58 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис Иванов
    На волков натравить лесорубов. А овцы будут всегдаРодители в Красно...
  • Владимир Федюнин
    Что вообще дебилы что-ли, на самом деле пенсионный фонд спансирует исследования.Возраст наступлен...
  • Kongri
    Если жертвы тупые, то волк их легко цапнет. Поэтому и нужно качественное образованиеРодители в Красно...

Погода в Новосибирске, приметы и запреты в день Трифона и Пелагеи 21 октября

Погода в Новосибирске, приметы и запреты в день Трифона и Пелагеи 21 октября

21 октября в народном календаре считается днем Трифона и Пелагеи (Пелагии), в честь двух святых: Трифона Вятского, который в XVI веке основал Вятский Успенский монастырь, а также Пелагии Антиохийской, жившей в III веке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх