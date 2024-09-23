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Русская армия ликвидировала на Украине элитного рейнджера из Ирландии

Русская армия ликвидировала на Украине элитного рейнджера из Ирландии

Ирландское издание сообщает о ликвидации военного ВС России в зоне СВО.Русские бойцы ликвидировали в ходе специальной военной операции элитного бывшего рейнджера из Ирландии.

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