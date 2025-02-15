В Петербурге с террористки Треповой* начали взыскивать 16 млн рублей

Она должна выплатить компенсацию за моральный вред. С осужденной за теракт в петербургском кафе Дарьи Треповой* (внесена в перечень террористов и экстремистов) начали взыскивать почти 16 млн рублей морального вреда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии