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RusVesna: Русские войска готовят мощные укрепления к ожидаемому нападению ВСУ

RusVesna: Русские войска готовят мощные укрепления к ожидаемому нападению ВСУ

Военкоры отметили, что об обороне ВС России рассказали также западные эксперты, указав на спутниковые снимкиВ Telegram-канале “Операция Z: Военкоры Русской Весны” сообщили со ссылкой на западных аналитиков, что Россия готовит мощную линию обороны.

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