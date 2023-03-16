RusVesna: Русские войска готовят мощные укрепления к ожидаемому нападению ВСУ

Военкоры отметили, что об обороне ВС России рассказали также западные эксперты, указав на спутниковые снимкиВ Telegram-канале “Операция Z: Военкоры Русской Весны” сообщили со ссылкой на западных аналитиков, что Россия готовит мощную линию обороны.