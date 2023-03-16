RusVesna: Русские войска готовят мощные укрепления к ожидаемому нападению ВСУ

Военкоры отметили, что об обороне ВС России рассказали также западные эксперты, указав на спутниковые снимкиВ Telegram-канале “Операция Z: Военкоры Русской Весны” сообщили со ссылкой на западных аналитиков, что Россия готовит мощную линию обороны.
Военкоры отметили, что об обороне ВС России рассказали также западные эксперты, указав на спутниковые снимкиВ Telegram-канале “Операция Z: Военкоры Русской Весны” сообщили со ссылкой на западных аналитиков, что Россия готовит мощную линию обороны.
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