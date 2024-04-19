«ЕвроТранс» открывает первое биржевое окно для реализации оферты для участников IPO

ПАО «ЕвроТранс», один из крупнейших независимых топливных операторов России, сообщает об открытии первого из двух биржевых окон акцепта оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости 250,0 рублей для участников первичного размещения акций, проходившего в ноябре 2023 года.