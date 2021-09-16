В Петербурге родители случайно отравили дочь хлором

В Санкт-Петербурге 11-летнюю девочку экстренно госпитализировали с острым отравлением парами хлора. Как сообщает "Фонтанка", родители заметили странное состояние ребенка во время купания - девочка принимала ванну и резко почувствовала себя плохо.