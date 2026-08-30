Вакцина от опоясывающего лишая снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование интересно прежде всего тем, как ученые сравнивали две вакцины. Zostavax и Shingrix защищают от одного и того же вируса, но устроены принципиально по-разному.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
- Различия в успева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым