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Царьград

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Тимур Ткаченко заявил о повреждении предприятия в Борисполе

Тимур Ткаченко заявил о повреждении предприятия в Борисполе

В результате ночной воздушной тревоги в Борисполе, Киевская область, было повреждено предприятие. Глава областной администрации Тимур Ткаченко сообщил об этом в своем Telegram-канале, не уточнив, какого именно типа предприятие пострадало.

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