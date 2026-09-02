В Рязани в ночь отключат свет на десятке улиц

Свет отключат на 35 улицах и проездах Рязани с 23:00 до 06:00 из-за ремонта на подстанции.2 сентября в Рязани из-за ремонта на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ночь с 23:00 отключат свет на десятке улиц.
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