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Рязанские новости

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В Рязани в ночь отключат свет на десятке улиц

В Рязани в ночь отключат свет на десятке улиц

Свет отключат на 35 улицах и проездах Рязани с 23:00 до 06:00 из-за ремонта на подстанции.2 сентября в Рязани из-за ремонта на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ночь с 23:00 отключат свет на десятке улиц.

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