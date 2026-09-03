Газманов, Киркоров и Сукачев вышли на сцену во Владивостоке

Центральная площадь Владивостока стала местом проведения российско-китайского концерта «Душа России. Язык, который понимают все».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не влезай, убьет:...
- T Киев получил от А...
- ВМ Коммунист - всег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым