Тухель после «Байера»: «0:3 не ощущаются как 0:3. «Бавария» доминировала в начале игры»

«Байер» повел на 18-й минуте благодаря голу Йосипа Станишича, арендованного у «Баварии». На 50-й забил Алекс Гримальдо, а на 95-й Джереми Фримпонг установил окончательный счет, забив в пустые ворота после того, как Мануэль Нойер не успел вернуться из штрафной соперника после углового.