Аналитик Федяков заявил о снижении цен на отечественные и импортные фрукты в августе

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что обозначившийся профицит продуктов питания на российском рынке приводит к снижению стоимости еды, по его прогнозу, цены на них упадут до минимума в августе.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что обозначившийся профицит продуктов питания на российском рынке приводит к снижению стоимости еды, по его прогнозу, цены на них упадут до минимума в августе.
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