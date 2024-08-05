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Роддик о победе Джоковича на Олимпиаде: «Величайший»

Роддик о победе Джоковича на Олимпиаде: «Величайший»

Серб обыграл Карлоса Алькараса 7:6(3), 7:6(2). «Сила воли. Не передать словами то, сколько усилий только что приложил Ноле.

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