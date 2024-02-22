Ученые нашли новый способ снизить уровень сахара в крови

Эксперты надеются, что в будущем он поможет стабилизировать состояние людей с диабетом Ученые из университетского колледжа Лондона выяснили, что воздействие красного света с длиной волны 670 нанометров активизирует переработку глюкозы в организме.
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