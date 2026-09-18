В Иркутской области открылись 1852 избирательных участка для голосования на выборах в Госдуму

Сегодня, 18 сентября, в Иркутской области начали работу 1852 избирательных участка. Жители региона смогут проголосовать за депутатов Государственной Думы девятого созыва.
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