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Европа погружается в военный конфликт

Европа погружается в военный конфликт

На фоне стремительно растущего дефицита государственного бюджета и критической нехватки ракет-перехватчиков для систем ПВО Киев вынужден бесконечно запрашивать помощь у европейских союзников.

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