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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макар набрал 30 очков в 20 матчах – быстрее всех среди защитников в истории «Колорадо» и «Квебека»

25-летний канадец отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).

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