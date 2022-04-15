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Роман РОТЕНБЕРГ: Эмоции, конечно, отрицательные, но не мне судить о своей работе. Для этого у СКА есть руководители

Роман РОТЕНБЕРГ: Эмоции, конечно, отрицательные, но не мне судить о своей работе. Для этого у СКА есть руководители

На пресс-конференции после седьмого матча финала Западной конференцииглавный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что эмоции отрицательные, но через это нужно было пройти.

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