Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг сможет приостанавливать денежные переводы граждан, если есть подозрения, что они связаны с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма, сообщается на сайте ведомства.
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