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В бундестаге призвали «активировать» почти млн резервистов на войну с Россией

В бундестаге призвали «активировать» почти млн резервистов на войну с Россией

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти ФРГ призвать на учет свыше 900 резервистов для борьбы с Россией.

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