В Секторе Газа возобновилась война за … Иерусалим

Эрдоган стал активным участником информационного фронта Дмитрий Родионов На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/TASS) Материал комментируют: Владимир Блино Владимир Можегов Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного преследования, начатого против него в Израиле, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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