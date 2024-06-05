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Гендиректор "Зенита" Медведев объяснил, почему Кругового отправили в дубль

Гендиректор "Зенита" Медведев объяснил, почему Кругового отправили в дубль

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что клуб принял решение отправить защитника Данила Кругового в дубль на фоне подписания контракта с ЦСКА из-за принципа.

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